На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия
На Ставрополье больше восьми тысяч горожан получили повышенные пособия по безработице. Средства выплачиваются с апреля. Также по три тысячи рублей доплачивают семьям с детьми, где один из родителей потерял работу. Субсидия рассчитана с апреля по июнь 2020 года.
На каждого несовершеннолетнего ребёнка будут выплачивать три тысячи рублей. Напоминаем, что получить субсидию может только один безработный родитель.
Подать заявку можно на портале «Работа в России». Система делает запросы на детей автоматически.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставропольского края сняли режим ЧС, который ввели 1 мая из-за гибели посевов. На территории региона долгое время днем была засуха, а ночью - заморозки. Об этом сказано в постановлении губернатора Владимира Владимирова.
Распространение инфекции, доплаты медикам и открытие курортов: коронавирус на Северном Кавказе
ИСТОЧНИК KP.RU