2020-06-03T15:17:30+03:00
Общество

На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия

Из них 4,8 тыс. гражданам дополнительно начисляются и выплаты на детей
Ася АСРЯН
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На Ставрополье больше восьми тысяч горожан получили повышенные пособия по безработице. Средства выплачиваются с апреля. Также по три тысячи рублей доплачивают семьям с детьми, где один из родителей потерял работу. Субсидия рассчитана с апреля по июнь 2020 года.

На каждого несовершеннолетнего ребёнка будут выплачивать три тысячи рублей. Напоминаем, что получить субсидию может только один безработный родитель.

Подать заявку можно на портале «Работа в России». Система делает запросы на детей автоматически.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставропольского края сняли режим ЧС, который ввели 1 мая из-за гибели посевов. На территории региона долгое время днем была засуха, а ночью - заморозки. Об этом сказано в постановлении губернатора Владимира Владимирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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