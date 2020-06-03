В Дагестане женщина подпалила любовницу мужа

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи из Дагестана возбудили уголовное дело по третьей части 30 статьи и пункту "д" второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Фигурантом стала 42-летняя жительница Левашинского района Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

По данным следователей, инцидент произошел 26 мая 2020 года на окраине села Леваши. Подозреваемая заметила, что в машине вместе с ее мужем сидит другая женщина, и вступила в конфликт с благоверным. Из ревности она облила соперницу бензином и подожгла, бросив зажженной спичкой. Вспыхнула одежда и тело потерпевшей, которую в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Виновницу происшествия задержали. Сейчас ей выбирают меру пресечения - скорее всего, это будет арест.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU