Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
Полиция получила обращение о перестрелке в городе
Фото: Архив-"КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Во Владикавказе (Северная Осетия) разыскиваются неизвестные на BMW, устроившие стрельбу на одной из улиц Северо-Западного района. Оперативная группа уже выехала на место. Как заявили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, объявлен план «перехват»:
- Как выяснилось, произошел конфликт между молодыми людьми на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие. Установлено, что злоумышленники скрылись на автомашине BMW черного цвета.
«КП» следит за ситуацией.
Фото с места перестрелкиФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU