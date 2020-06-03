Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:25:30+03:00

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Во Владикавказе (Северная Осетия) разыскиваются неизвестные на BMW, устроившие стрельбу на одной из улиц Северо-Западного района. Оперативная группа уже выехала на место. Как заявили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, объявлен план «перехват»:

- Как выяснилось, произошел конфликт между молодыми людьми на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие. Установлено, что злоумышленники скрылись на автомашине BMW черного цвета.

«КП» следит за ситуацией.

Фото с места перестрелкиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU