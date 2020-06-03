2020-06-03T16:02:40+03:00
Общество

В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции

Люди стоят прижатые друг к другу настолько плотно, что трудно пошевелить рукой
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе дачники выстраиваются в длинные очереди на остановках, чтобы поехать на свои участки, и набиваются в автобусы битком.

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Одна из местных жительниц опубликовала в соцсети фотографии, на которых видны скопления людей. Все они не соблюдают социальную дистанцию.

- Количество народа превосходит все разумные пределы. В автобусе разве что не висят в воздухе. Перегруз по количеству допустимых пассажиров больше, чем в 1,5 раза. Люди стоят прижатые друг к другу настолько плотно, что трудно пошевелить рукой, - пишет автор поста на своей странице в Фейсбук.

По словам ставропольчанки, до передачи маршрута в частные руки, автобусы ходили с интервалом в 30 минут, а сейчас интервал стал два часа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе с 23 мая возобновили пассажирские перевозки в дачные товарищества. Общественный транспорт каждое утро дезинфицируют.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать.

Водители каждое утро будут проходить медицинский осмотр. Несмотря на это, администрация просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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