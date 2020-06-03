В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом
Бизнесменам Северной Осетии после вмешательства республиканской прокуратуры выплатили почти 100 млн рублей. Это долг по неисполнению государственными и муниципальными заказчиками условий больше 150 контрактов с предпринимателями. Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в надзорном ведомстве, в связи с этим внесено 39 представлений. Виновных должностных лиц оштрафовали.
- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования добросовестным предпринимателям выплачено порядка 100 миллионов рублей. Вся задолженность по контрактам включена в расходную часть соответствующих бюджетов, - комментируют в прокуратуре РСО-Алания.
ИСТОЧНИК KP.RU