2020-06-03T16:47:03+03:00
Происшествия

В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом

Столько денег не заплатили государственные и муниципальные заказчики, исходя из контрактов
Евгения СОКОРЕВА
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Бизнесменам Северной Осетии после вмешательства республиканской прокуратуры выплатили почти 100 млн рублей. Это долг по неисполнению государственными и муниципальными заказчиками условий больше 150 контрактов с предпринимателями. Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в надзорном ведомстве, в связи с этим внесено 39 представлений. Виновных должностных лиц оштрафовали.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования добросовестным предпринимателям выплачено порядка 100 миллионов рублей. Вся задолженность по контрактам включена в расходную часть соответствующих бюджетов, - комментируют в прокуратуре РСО-Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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