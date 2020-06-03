Прожиточный минимум в России после снижения вырос

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:24:41+03:00

По итогам I квартала 2020 года показатель увеличился на 2,2%

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По итогам I квартала 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 2,2% - до 10843 рублей. Такие данные содержатся в отчете Министерства труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняет сайт kp.ru, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года для трудоспособного населения составила 11731 рубль, для пенсионеров - 8944 рубля, для детей - 10721 рубль.

Кстати, в четвертом квартале 2019 года прожиточный минимум снизился по сравнению с третьим. В Минтруда это объяснили снижением цен на продукты.

Напомним, что размер прожиточного минимума устанавливает правительство России. Это необходимо для оценки уровня жизни в стране. На основании прожиточного минимума определяются различные социальные программы, МРОТ, размер пособий, соцвыплат и стипендий, а также формируется бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU