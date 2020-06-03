Прожиточный минимум в России после снижения вырос
По итогам I квартала 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 2,2% - до 10843 рублей. Такие данные содержатся в отчете Министерства труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточняет сайт kp.ru, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года для трудоспособного населения составила 11731 рубль, для пенсионеров - 8944 рубля, для детей - 10721 рубль.
Кстати, в четвертом квартале 2019 года прожиточный минимум снизился по сравнению с третьим. В Минтруда это объяснили снижением цен на продукты.
Напомним, что размер прожиточного минимума устанавливает правительство России. Это необходимо для оценки уровня жизни в стране. На основании прожиточного минимума определяются различные социальные программы, МРОТ, размер пособий, соцвыплат и стипендий, а также формируется бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU