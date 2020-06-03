2020-06-03T17:24:41+03:00
Экономика

Прожиточный минимум в России после снижения вырос

По итогам I квартала 2020 года показатель увеличился на 2,2%
Анастасия ШАРОВА
Поделиться:
Прожиточный минимум необходим для расчета многих пособий и соцпрограммПрожиточный минимум необходим для расчета многих пособий и соцпрограммФото: Юлия ТЕРНОВА
Изменить размер текста:

По итогам I квартала 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 2,2% - до 10843 рублей. Такие данные содержатся в отчете Министерства труда и социальной защиты РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняет сайт kp.ru, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года для трудоспособного населения составила 11731 рубль, для пенсионеров - 8944 рубля, для детей - 10721 рубль.

Кстати, в четвертом квартале 2019 года прожиточный минимум снизился по сравнению с третьим. В Минтруда это объяснили снижением цен на продукты.

Напомним, что размер прожиточного минимума устанавливает правительство России. Это необходимо для оценки уровня жизни в стране. На основании прожиточного минимума определяются различные социальные программы, МРОТ, размер пособий, соцвыплат и стипендий, а также формируется бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Элла Памфилова рассказала, в каких условиях ставропольцы будут голосовать по поправкам в Конституцию
Часть Нальчика ушла под воду после дождя
Прожиточный минимум в России после снижения вырос
В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом
Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд
В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции
Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах
Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные
Ессентуки открыли курортный сезон-2020
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Дагестане женщина подпалила любовницу мужа
На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия
На Ставрополье отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и заморозка
«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета
На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ
"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю
На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки
На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск
Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов
Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
В Пятигорске возобновляют работу детские сады
Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом