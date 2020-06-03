Часть Нальчика ушла под воду после дождя

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:07:44+03:00

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После сильного дождя в Кабардино-Балкарии часть города Нальчик ушла под воду вместе с людьми и машинами. Ролик о происходящем на улице Осетинская выложили в Instagram:

Нальчик (Кабардино-Балкария) ушел под воду.

- Настоящий потоп! - комментируют местные. - Не справляется слив воды.

В республиканском МЧС ранее предупредили, что местами 3, 4 и 5 июня сутками будет лить дождь в сочетании с грозой, градом и ураганом до 25 метров в секунду. А на реках произойдет заметный подъем уровня воды. На время действия экстренного предупреждения спасатели просят по возможности не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU