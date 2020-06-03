2020-06-03T18:07:44+03:00
Происшествия

Часть Нальчика ушла под воду после дождя

В КБР объявлено экстренное предупреждения из-за плохой погоды
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После сильного дождя в Кабардино-Балкарии часть города Нальчик ушла под воду вместе с людьми и машинами. Ролик о происходящем на улице Осетинская выложили в Instagram:

Нальчик (Кабардино-Балкария) ушел под воду.

- Настоящий потоп! - комментируют местные. - Не справляется слив воды.

В республиканском МЧС ранее предупредили, что местами 3, 4 и 5 июня сутками будет лить дождь в сочетании с грозой, градом и ураганом до 25 метров в секунду. А на реках произойдет заметный подъем уровня воды. На время действия экстренного предупреждения спасатели просят по возможности не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Элла Памфилова рассказала, в каких условиях ставропольцы будут голосовать по поправкам в Конституцию
Часть Нальчика ушла под воду после дождя
Прожиточный минимум в России после снижения вырос
В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом
Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд
В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции
Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах
Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные
Ессентуки открыли курортный сезон-2020
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Дагестане женщина подпалила любовницу мужа
На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия
На Ставрополье отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и заморозка
«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета
На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ
"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю
На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки
На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск
Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов
Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
В Пятигорске возобновляют работу детские сады
Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом