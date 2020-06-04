Фестиваль российского кино «Горький fest» 2020 все-таки начал прием заявок

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:56:42+03:00

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Ежегодный фестиваль российского кино «Горький fest» 2020 был под угрозой срыва из-за коронавируса. Но, несмотря на все сложности, конкурсная комиссия открыла прием заявок на участие.

«Сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! Будем обнимать вас ярким, свежим искусством и интересным кино. До скорой встречи на нашем любимом фестивале в нашем любимом городе!», - цитирует президента «Горький fest» Михаила Пореченкова «КП-Нижний Новгород».

Два года назад фестиваль открывал режиссер Никита Михалков. Кто из звезд приедет в этом году в Нижний Новгород, пока не известно. Эта информация, как и точные даты проведения конкурса, будет озвучена позже. В любом случае, все мероприятия пройдут при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований, заявила гендиректор проекта Оксана Михеева.

Подать заявку на участие в фестивале «Горький fest» 2020 могут жители не только любого региона нашей страны, но и других государств. Главное, чтобы игровые, анимационные и документальные полнометражные фильмы, короткометражки и киноальманахи были произведены в России или в кооперации с ней в период с 2018 по 2020 год. Не обязательно, чтобы лента была премьерной.

ИСТОЧНИК KP.RU