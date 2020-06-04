2020-06-04T14:24:33+03:00
Общество

На Ставрополье около 9 тысяч пенсионеров и инвалидов получают услуги по долговременному уходу

Пожилые инвалиды полностью освобождены от оплаты социальных услуг
Ася АСРЯН@asya1693
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В крае продолжают свою работу «Школы по уходу» для родственников пожилых людейВ крае продолжают свою работу «Школы по уходу» для родственников пожилых людейФото: Андрей СТЕПАНОВ
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На Ставрополье около 9 тысяч нуждающихся в постоянном уходе людей старшего поколения получают социальные услуги по долговременному уходу.

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Социальные службы края не приостановили их оказание даже во время режима обязательной самоизоляции.

По решению правительства Ставрополья в этот период те, кто утратил способность к самообслуживанию, полностью освобождены от оплаты за предоставленные социальные услуги.

В крае продолжают свою работу «Школы по уходу» для родственников пожилых людей. Сейчас их деятельность перевели в телефонный режим.

Не останавливают свою работу службы сиделок. В этом году в них пришли 260 новых специалистов в области ухода. Пункты проката технических средств реабилитации постоянно пополняются новыми современными средствами реабилитации и вспомогательным оборудованием.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе коронавирус смогли победить 1273 пациента, у которых был подтверждён диагноз. Все они уже выписаны из медучреждений.

За сутки коронавирусом заболели 86 жителей региона. Кстати, среди заболевших – 238 детей.

Таким образом, за всё время на Ставрополье зарегистрировано 2819 фактов заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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