На Ставрополье пенсионеры отдельно проголосуют по поправкам в Конституцию
На Ставрополье из-за ситуации с коронавирусом для пожилых людей создадут особые условия во время голосования по поправкам в Конституцию.
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Эти меры позволят обезопасить здоровье и минимизировать риски заражения коронавирусом ставропольцев старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.
Известно, что соответствующее поручение дали региональному правительству и профильным министерствам. Напомним, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение можно как в помещениях для голосования, так и за их пределами.
Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию.
Владимир Владимиров сообщил, одна из главных задач — обеспечить эпидемиологическую безопасность, а также соблюсти прозрачность и корректность процедуры голосования.
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Около 4 тысяч полицейских, а также казаки и народные дружины будут следить за порядком в местах голосования (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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