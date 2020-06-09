Ученые проверят хранилища радиоактивных отходов на Ставрополье
В Лермонтове проверят хвостохранилища. Обследованием займутся ученые из Центрального проектно-технологического института (Москва). Затем специалисты примут решение по реабилитации территорий. Об этом сообщает пресс-служба ЦПТИ.
Работы намечены на 2020 год. В ходе обследования инженеры оценят состояние хвостохранилищ, дамб и водотоков. Если понадобится, ученые произведут расчет и исследование загрязненной территории.
Согласно информации института, хвостохранилище в Лермонтове - объект ядерного наследия. Там складировали остатки от переработки урановых руд. Скопилось около 14 миллионов тонн. Работы велись с 1951 по 90-е года. С 1991 года хвостохранилище заполняют фосфогипсом. Последние работы провели пять лет назад.
В итоге проверки ЦПТИ создаст рекомендации по рекультивации хранилища. Также определят объем работ по реабилитации земли.
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ИСТОЧНИК KP.RU