В Ставрополе новый мэр прокомментировал свою победу
В Ставрополе 11 июня 2020 года состоялись выборы мэра. Им стал министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Иван Ульянченко. Главу города выбрали местные депутаты. За него было отдано 27 голосов.
Эксклюзивный комментарий нового мэра Ставрополя Ивана Ульянченко
После объявления результатов новый глава Ставрополя пообещал служить интересам горожан. А также «добросовестно выполнять возложенные на себя обязанности главы Ставрополя».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
В 2011 году назначен главой администрации Промышленного района Ставрополя. Через год стал первым замглавы городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU