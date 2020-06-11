В Ставрополе новый мэр прокомментировал свою победу

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:59:02+03:00

Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе 11 июня 2020 года состоялись выборы мэра. Им стал министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Иван Ульянченко. Главу города выбрали местные депутаты. За него было отдано 27 голосов.

Эксклюзивный комментарий нового мэра Ставрополя Ивана Ульянченко 00:00 00:00

После объявления результатов новый глава Ставрополя пообещал служить интересам горожан. А также «добросовестно выполнять возложенные на себя обязанности главы Ставрополя».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

В 2011 году назначен главой администрации Промышленного района Ставрополя. Через год стал первым замглавы городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU