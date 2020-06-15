2020-06-15T18:03:10+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, кто проголосует по поправкам в Конституцию на дому

Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности
Ася АСРЯН@asya1693
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Голосовать по поправкам в Конституцию на дому уже изъявили желание более половины опрошенных жителей края старше 60 летГолосовать по поправкам в Конституцию на дому уже изъявили желание более половины опрошенных жителей края старше 60 летФото: Архив КП
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На Ставрополье по телефонной базе МФЦ обзванивают людей старше 60 лет с вопросом, как они планируют участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию: лично, с выходом на участок для голосования, либо на дому.

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Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности.

Так, голосовать по поправкам в Конституцию на дому уже изъявили желание более половины опрошенных жителей края старше 60 лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье из-за ситуации с коронавирусом для пожилых людей создадут особые условия во время голосования по поправкам в Конституцию.

Эти меры позволят обезопасить здоровье и минимизировать риски заражения коронавирусом ставропольцев старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Известно, что соответствующее поручение дали региональному правительству и профильным министерствам. Напомним, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Высказать свое мнение можно как в помещениях для голосования, так и за их пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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