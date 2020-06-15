В КЧР продлили режим самоизоляции до 22 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:10:28+03:00

Республика - последний регион в СКФО, где не приступили к снятию ограничительных мер

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Власти Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции. Ограничительные меры действую, как минимум, еще неделю - до 22 июня. Республика одной из последних приступит к снятию режима. Регион поздно "вступил в эпидпроцесс", сообщает региональный оперативный штаб.

- Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс, поэтому развитие эпидситуации по сравнению с соседними регионами иде т с разницеи в несколько недель, - сказано в сообщении.

Отметим, что это не совсем так. В Карачаево-Черкесии действительно поздно (6 апреля) зафиксировали первый случая заражения коронавирусом. Но вот Республика Алтай - последний субъектом без COVID-19 - 12 июня приступил к первому этапу снятия режима самоизоляции. Первого зараженного там нашли 16 апреля.

На нулевом этапе, как и КЧР, находятся Архангельская (первый заболевший - 17 марта), Псковская (19 марта), Амурская (30 марта) и Смоленская (28 марта) области, республики Мордовия (27 марта), Чувашия (19 марта) и Тыва (8 апреля), а также Ненецкий (11 апреля) и Ханты-Мансийский (19 марта) АО.

- В настоящее время уровень заболеваемости в КЧР составил 482 человека на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 366 человек на 100 тысяч населения, - говорится в отчете Роспотребнадзора за 15 июня. Во многом из-за этого фактора к снятию ограничений все еще не пришли.

В Дагестане, где тоже есть проблемы с COVID-19, с 15 июня приступили к первому этапу снятия режима самоизоляцииФото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуацию по коронавирусу в КЧР признали "напряженной". В республике увеличили количество исследований на COVID-19.

- Охват населения тестированием составил 9213 исследований на 100 тысяч населения (среднероссийский показатель – 10289 исследований на 100 тыс.нас.). Охват тестированием в сутки за период с 2 по 8 июня в КЧР составляет 264,8 человек на 100 тысяч населения. По этому показателю в СКФО республика занимает лидирующее место, - сказано в документе Роспотребнадзора.

Сейчас в республике завернуто 775 койко-мест в госпиталях. Еще 110 создадут в Усть-Джегутинской центральной районной больнице.

- Сейчас важна помощь и поддержка каждого. Также важна личная и коллективная ответственность в сложной эпидситуации, чтобы снизился коэффициент распространения инфекции,и мы могли перейти к 1 этапу снятия ограничении , - призывает оперативный штаб.

По состоянию на 15 июня в КЧР 2255 случаев заражения. Из них 577 закончились выздоровлением и выпиской, а девять - трагично. Больше всего заболевших в Черкесске - 1053 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU