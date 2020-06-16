16 Июнь 2020 2020-06-16T08:12:36+03:00

За сутки скончался еще один пациент Фото: архив КП

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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 85 человек. Выздоровели 2042. Еще один пациент скончался с подтвержденным диагнозом.

- Пока болезнь не сдается. И, к сожалению, она продолжает забирать жизни. Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этого ставропольца. Всего в регионе умерли от инфекции 71 человек.

Из хороших новостей: число выздоровевших пациентов вновь превысило количество новых случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU