На Ставрополье два человека погибли в аварии

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:08:04+03:00

Грузовик и легковушка провалились в водосточную канаву

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Трагедия произошла 15 июня, в 23:30, на федеральной автодороге «Подъезд к г. Черкесск». Водитель «ВАЗ 2114, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с грузовиком «МАN» с полуприцепом.

После оба автомобиля съехали за пределы проезжей части дороги и провалились в водосточную канаву. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки: парни 1998 и 1999 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия. Сообщается, что молодые люди – жители соседней республики.

За рулем грузовика был мужчина 1961 года рождения. Он оказался жителем Кочубеевского района.

Пострадавшего водителя с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителей устанавливается, проводиться проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU