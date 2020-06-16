На Ставрополье экс-полицейский и его знакомый получили срок за попытку сбыть наркотики

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:21:10+03:00

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»

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Инцидент произошел в декабре 2019 года. Бывший инспектор патрульно-постовой службы отдела МВД России по Кочубеевскому району Владимир Шеррюбле и его знакомый Андрей Лехнер пытались сбыть путем «закладок» 160 пакетиков с наркотиком.

Правда, довести свои преступные действия до конца не получилось. Их задержали оперативники, наркотики из оборота изъяли.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Суд назначил Лехнеру 5 лет исправительной колонии строгого режима, а Шеррюбле – 6 лет, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на госслужбе, в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах сроком на 5 лет каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU