На Ставрополье три ребенка попали под колеса машин за сутки
За прошедшие сутки на дорогах Ставрополья трое детей стали участниками дорожно-транспортных трагедий.
Так, в Зеленокумске водитель легковушки «Рено» сбил шестилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте, при наличии поблизости пешеходного перехода.
Ребенку назначили амбулаторное лечение. В Кочубеевском районе в селе Новая Деревня водитель легковушки «Ваз 2110» при повороте сбил семилетнего мальчика. В результате аварии ребенок с переломом бедра госпитализирован.
В Минераловодском городском округе в поселке Змейка водитель «ВАЗ 2106» сбил 13-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть дороги. В результате ДТП велосипедист получил перелом руки.
Во всех этих ДТП усматривается негативная закономерность. Дети находились на дороге без должного контроля со стороны взрослых.
С 1 июня в подобных авариях на Ставрополье 18 детей получили различные ранения. А в Ипатовском горокруге под колесами автомобиля погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU