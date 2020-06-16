2020-06-16T10:33:01+03:00
Происшествия

На Ставрополье три ребенка попали под колеса машин за сутки

С началом летних каникул отмечен всплеск детской дорожно-транспортной аварийности
Ася АСРЯН@asya1693
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С 1 июня в подобных авариях на Ставрополье 18 детей получили различные раненияС 1 июня в подобных авариях на Ставрополье 18 детей получили различные ранения
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За прошедшие сутки на дорогах Ставрополья трое детей стали участниками дорожно-транспортных трагедий.

Так, в Зеленокумске водитель легковушки «Рено» сбил шестилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте, при наличии поблизости пешеходного перехода.

Ребенку назначили амбулаторное лечение. В Кочубеевском районе в селе Новая Деревня водитель легковушки «Ваз 2110» при повороте сбил семилетнего мальчика. В результате аварии ребенок с переломом бедра госпитализирован.

В Минераловодском городском округе в поселке Змейка водитель «ВАЗ 2106» сбил 13-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть дороги. В результате ДТП велосипедист получил перелом руки.

Во всех этих ДТП усматривается негативная закономерность. Дети находились на дороге без должного контроля со стороны взрослых.

С 1 июня в подобных авариях на Ставрополье 18 детей получили различные ранения. А в Ипатовском горокруге под колесами автомобиля погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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