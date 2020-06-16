В Ставрополе служебная собака помогла полицейским найти тайник с наркотиками

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:51:31+03:00

Немецкая овчарка по кличке Гера обнаружила на кухне за холодильником героин

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На Ставрополье задержали подозреваемых в покушении на сбыт более полутора килограммов наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по краю. Так, двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья покупали запрещенные вещества оптовыми партиями.

В арендованной квартире в Невинномысске они расфасовывали наркотики. Злоумышленники планировали организовать сбыть в нескольких районах региона.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых в Ставрополе. В карманах их курток полицейские обнаружили 21 сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятое - героин.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

Во время обыска в квартире злоумышленников вместе с полицейскими была служебная собака по кличке Гера. Она и обнаружила на кухне за холодильником тайник.

Там был полимерный пакет с героином общим весом более 1,4 килограмма.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU