16 Июнь 2020 2020-06-16T13:10:19+03:00

В свою очередь, представители поставщика газа при взаимодействии с гражданами должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в том числе касающиеся ношения масок и перчаток Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В свою очередь, представители поставщика газа при взаимодействии с гражданами должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в том числе касающиеся ношения масок и перчаток.

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На Ставрополье жители обязаны обеспечивать представителям газовых служб доступ в свои квартиры.

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Также в обязанности жильцов входит содержание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования в надлежащем техническом состоянии и своевременное заключение договора о его техническом обслуживании и ремонте. Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

Какие последствия может иметь отказ допустить сотрудника специализированной организации в квартиру для проверки состояния оборудования и проведения его технического обслуживания при наличии предварительного уведомления?

– Привлечение к административной ответственности в виде штрафа от 1 000 до 2 000 рублей.

– Приостановление подачи газа в одностороннем порядке после письменного извещения об этом собственника помещения (в случае, если у гражданина, отказавшего в допуске, также отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования).

Недопуск представителей поставщика газа для проведения проверки технического состояния прибора учета газа будет также являться основанием для приостановления подачи ресурса, а кроме того, для перерасчета объема поставленного газа в соответствии с нормативами потребления за период со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке абонента.

В свою очередь, представители поставщика газа при взаимодействии с гражданами должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в том числе касающиеся ношения масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU