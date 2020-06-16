Регионы Северного Кавказа отстают по уровню благосостояния семей

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:38:44+03:00

Пары с двумя детьми в КБР уходят в минус по итогам месяца

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Регионы Северного Кавказа уступают остальным субъектам России по уровню благосостояния семей. В середине оказалось только Ставрополье. Другие регионы далеко позади, а Кабардино-Балкария замыкает рейтинг, сообщает в исследовании РИА.

Согласно описанию методики, эксперты брали максимальный возможный остаток денег семьи со средней в регионе зарплатой после минимальных расходов. Специалисты складывали две зарплаты, из этого вычитали прожиточный минимум. "Остаток денежных средств в исследовании — максимально возможное значение для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат", - уточняют специалисты агентства. Данные брались у Росстата.

Ставрополье в рейтинге занимает 52 место. Семья с одним ребенком скопит 26680 рублей, а с двумя - 16936. Следом идет Северная Осетия с показателями 11504 рублей для семей с двумя детьми и 22638 рублей для семей с одним чадом.

Дагестан занял 78 строчку (19330 и 8252 рублей), Ингушетия - 79 (20314 и 8121), а Карачаево-Черкесия - 81 (17246 и 6413). Общероссийский рейтинг закрывают Чечня (84 место - 15279 и 4200) и Кабардино-Балкария (85 место - 12726 и -1018). КБР стала единственным регионом с отрицательным показателем.

ИСТОЧНИК KP.RU