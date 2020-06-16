Мэр Иван Ульянченко впервые осмотрел Ставрополь
Глава Ставрополя Иван Ульянченко провел свой первый объезд в должности. Во время поездки градоначальник осмотрел строящиеся детские сады. Объекты находятся на улицах Западный обход, Пирогова, Тюльпановая, Южный Обход и Пригородная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Также Ульянченко осмотрел участок, где будет детский сад на 160 мест с бассейном на улице Чапаева. Мэр отметил, что власти делают все для ускорения работ без потери качества.
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В 2020 году в Ставрополе достроят четыре детских сада, а еще один переселят в выкупленное здание.
- Это даст Ставрополю больше тысячи новых мест для дошкольников. Также в этом году стартует строительство детского сада на 160 мест на улице Чапаева, который планируется открыть в 2021 году, - сказано в сообщении городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU