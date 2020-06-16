На Ставрополье преподаватель вуза получила взятку за сдачу экзаменов оптом

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:11:18+03:00

Завкафедрой предложила неуспевающей студентке закрыть все сессии за три курса оптом за 76 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 80 тысяч рублей понадобилось студентке, чтобы закрыть сессии за три курса

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В Пятигорске завкафедрой одного из вузов города подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.

По данным ведомства, в 2019 году преподавательница договорилась с одной из студенток о сдаче всех экзаменов за 2018-2020 годы.

Завкафедрой предложила неуспевающей студентке закрыть все сессии за три курса оптом за 76 тысяч рублей.

Молодая ставропольчанка согласилась и перевела преподавательнице вуза на карту эту сумму. Чуть позже о взятке стало известно правоохранительным органам.

Против преподавательницы возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU