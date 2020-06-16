На Ставрополье преподаватель вуза получила взятку за сдачу экзаменов оптом
В Пятигорске завкафедрой одного из вузов города подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.
По данным ведомства, в 2019 году преподавательница договорилась с одной из студенток о сдаче всех экзаменов за 2018-2020 годы.
Завкафедрой предложила неуспевающей студентке закрыть все сессии за три курса оптом за 76 тысяч рублей.
Молодая ставропольчанка согласилась и перевела преподавательнице вуза на карту эту сумму. Чуть позже о взятке стало известно правоохранительным органам.
Против преподавательницы возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU