2020-06-16T15:11:18+03:00
Происшествия

На Ставрополье преподаватель вуза получила взятку за сдачу экзаменов оптом

Около 80 тысяч рублей понадобилось студентке, чтобы закрыть сессии за три курса
Ася АСРЯН@asya1693
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Завкафедрой предложила неуспевающей студентке закрыть все сессии за три курса оптом за 76 тысяч рублейЗавкафедрой предложила неуспевающей студентке закрыть все сессии за три курса оптом за 76 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске завкафедрой одного из вузов города подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.

По данным ведомства, в 2019 году преподавательница договорилась с одной из студенток о сдаче всех экзаменов за 2018-2020 годы.

Завкафедрой предложила неуспевающей студентке закрыть все сессии за три курса оптом за 76 тысяч рублей.

Молодая ставропольчанка согласилась и перевела преподавательнице вуза на карту эту сумму. Чуть позже о взятке стало известно правоохранительным органам.

Против преподавательницы возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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