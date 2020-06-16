Губернатор Василий Голубев перед выборами раскритиковал сам себя

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:53:04+03:00

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13 сентября 2020 года состоятся выборы губернатора Ростовской области. 63-летний Василий Голубев, который руководит регионом с 2010 года, планирует идти на третий срок. В эфире программы «О главном» он не только рассказал об успехах последних лет, но и раскритиковал собственную работу в некоторых моментах. Также он считает, что его команда нуждается в корректировке.

Из позитивного Василий Голубев отметил появление нескольких больших зон развития с инфраструктурой для бизнеса: территории вокруг нового аэропорта и на левом берегу Дона, а также масштабное дорожное строительство. Помимо этого создается новая экономическая зона возле города Шахты.

К негативным моментам губернатор Ростовской области отнес закрытие по разным причинам ряда крупных предприятий - а их вклад в экономику региона был серьезным. Речь идет, например, о компании по производству индюшиного мяса в промышленных масштабах «Евродон» и заводах в Таганроге и Новочеркасске.

Ранее «КП-Ростов» писала, что президент России Владимир Путин поддержал решение Василия Голубева остаться на своем посту.

ИСТОЧНИК KP.RU