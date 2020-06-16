2020-06-16T18:22:41+03:00
Происшествия

После ливня с градом затопило улицы Владикавказа

Очевидцы показывают, что происходит в Северной Осетии
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Второй раз за месяц улицы Владикавказа заполняются водой как каналы рек. Вот, что происходит на улице Маркова в настоящий момент:

Видим, что уровень воды настолько высокий, что автомобили передвигаются чуть не вплавь.

Во Владикавказе после ливня улица ушла под воду.

- Ливневки снова не справляются с напором воды или природа настолько очистилась? - шутят жители.

Пару часов назад в городе, как в селе Гизель в Пригородном районе Республики Северная Осетия и других населенных пунктах прошел град. Информации о пострадавших людях и имуществе от республиканского МЧС не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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