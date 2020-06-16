После ливня с градом затопило улицы Владикавказа
Второй раз за месяц улицы Владикавказа заполняются водой как каналы рек. Вот, что происходит на улице Маркова в настоящий момент:
Видим, что уровень воды настолько высокий, что автомобили передвигаются чуть не вплавь.
Во Владикавказе после ливня улица ушла под воду.
- Ливневки снова не справляются с напором воды или природа настолько очистилась? - шутят жители.
Пару часов назад в городе, как в селе Гизель в Пригородном районе Республики Северная Осетия и других населенных пунктах прошел град. Информации о пострадавших людях и имуществе от республиканского МЧС не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU