После ливня с градом затопило улицы Владикавказа

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:22:41+03:00

Очевидцы показывают, что происходит в Северной Осетии

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Второй раз за месяц улицы Владикавказа заполняются водой как каналы рек. Вот, что происходит на улице Маркова в настоящий момент:

Видим, что уровень воды настолько высокий, что автомобили передвигаются чуть не вплавь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/785279" frameborder="0"></iframe> Во Владикавказе после ливня улица ушла под воду.

- Ливневки снова не справляются с напором воды или природа настолько очистилась? - шутят жители.

Пару часов назад в городе, как в селе Гизель в Пригородном районе Республики Северная Осетия и других населенных пунктах прошел град. Информации о пострадавших людях и имуществе от республиканского МЧС не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU