2020-06-16T20:47:53+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии бесследно пропали двое маленьких детей

С собой Ксюша и Паша брали сотовый телефон, но он недоступен
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Ксюша и Паша могли уйти купаться в рекеКсюша и Паша могли уйти купаться в реке
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В Карачаево-Черкесии пропала 13-летняя Ксюша с 6-летним братом Пашей. В 14:40 к полицейским Хабезского района прибежала мать, не сумевшая дозвониться до детей. С собой – рассказывает женщина, они взяли сотовый телефон, но он недоступен. Последнее, что помнит – около 12.00 дочь с сыном ушли с территории кошары в 3 км севернее аула Бесленей.

На поиски брошены все силы местной полиции и спасателей. Это 85 человек и 35 единиц техники. Контроль ведут лично министр внутренних дел республики Александр Мельниченко, глава МЧС по КЧР Александр Голоколенко и руководитель администрации Хабезского района Руслан Шаков.

- Поручил региональной комиссии по ЧС оперативно информировать о поиске детеи , а также о необходимости в задействовании дополнительных сил и средств, - комментирует происшествие глава КЧР Рашид Темрезов.

По предварительным данным, брат с сестрой ушли купаться на реку Большой Зеленчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Карачаево-Черкесии бесследно пропали двое маленьких детей
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