2020-06-17T09:19:12+03:00
Общество

В Пятигорске из центра уберут остановки междугородного транспорта

Теперь Верхний рынок перестанет быть конечной остановкой
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации ПятигорскаФото: пресс-служба администрации Пятигорска
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В городе-курорте начинает действовать новая модель транспортного обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Так, остановки межмуниципального транспорта выведут из центра города. Теперь Верхний рынок перестанет быть конечной остановкой, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Транзитный транспорт пустят в основном по проспекту Калинина. А «Газели» частично поменяют на автобусы большей вместимости.

По словам местных властей, теперь маршрутки будут отправляться строго по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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