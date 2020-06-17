В Пятигорске из центра уберут остановки междугородного транспорта
Теперь Верхний рынок перестанет быть конечной остановкой
Фото: пресс-служба администрации Пятигорска
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В городе-курорте начинает действовать новая модель транспортного обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов.
Так, остановки межмуниципального транспорта выведут из центра города. Теперь Верхний рынок перестанет быть конечной остановкой, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Транзитный транспорт пустят в основном по проспекту Калинина. А «Газели» частично поменяют на автобусы большей вместимости.
По словам местных властей, теперь маршрутки будут отправляться строго по расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU