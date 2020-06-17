На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 72
На Ставрополье за последние сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за сутки коронавирусом заболели еще 83 человека.
Уже вторые сутки подряд число выздоровлений превышает количество вновь выявляемых случаев заболевания. За вчера из-под меднаблюдения выписан 91 пациент, а за все время - уже 2 133.
- Уверен, мы все хотим, чтобы такой ход вещей закрепился, стал устойчивой тенденцией и приблизил новые этапы снятия введенных по коронавирусу ограничений, - считает Владимиров.
Напомним. что на территории Ставропольского края до 1 июля продлен обязательный масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU