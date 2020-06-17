2020-06-17T09:52:14+03:00
Происшествия

На Ставрополье головорезы убили супругов за сладости и вещи

Также они украли 7,5 тысяч рублей
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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В Новоалександровском районе следователи задержали 44-летнего Анатолия Зименкова. Его обвиняют в нарушении второй части 105 статьи УК РФ (убийство двух лиц), второй и третьей частей 162 статьи УК РФ (разбой). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Летом 2000 года Зименков с братом Андреем и двумя знакомыми продумал план преступления. Ближе к вечеру группа в масках и с оружием ворвалась в дом в селе Воровском. Там небогато жили супруги. Злоумышленники убили пару за 7,5 тысяч рублей, бутылки шампанского и вина (по одной), нескольких футболок, шоколадок и вафлей. В завершении мужчины подожгли дом и ушли.

20 лет назад удалось задержать только трех злоумышленников. Они получили сроки от 20 до 22 лет. Анатолий Зименков долго скрывался от следствия. Оказалось, что мужчина переехал в Ставрополь и сменил фамилию.

В Ставропольском крае задержан обвиняемый в разбойном нападении на семью и убийстве супругов.Видео: СКР по СК

- В ближайшее время следствие будет готово передать материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд, - сказано в сообщении.

Беглец отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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