Инспекторы со Ставрополья помогли женщине родить

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:06:20+03:00

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На Ставрополье сотрудники ГИБДД помогли женщине родить. Отец ребенка попросил полицейских помочь им - боялся, что роды начнутся прямо в салоне автомобиля. И инспекторы сопроводили машину до роддома. Женщина родила под присмотром врачей.

При выписке семью встретили инспекторы, которые сопроводили беременную женщину. Малыша назвали Мишей. Семье подарили кресло для детей и показали, как его устанавливать. Это нужно, чтобы первая семейная поездка прошла по правилам.

Свой поступок инспекторы не считают подвигом. Для них это - служебный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU