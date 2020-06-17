Инспекторы со Ставрополья помогли женщине родить
Малыша назвали Мишей
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На Ставрополье сотрудники ГИБДД помогли женщине родить. Отец ребенка попросил полицейских помочь им - боялся, что роды начнутся прямо в салоне автомобиля. И инспекторы сопроводили машину до роддома. Женщина родила под присмотром врачей.
При выписке семью встретили инспекторы, которые сопроводили беременную женщину. Малыша назвали Мишей. Семье подарили кресло для детей и показали, как его устанавливать. Это нужно, чтобы первая семейная поездка прошла по правилам.
Свой поступок инспекторы не считают подвигом. Для них это - служебный долг.
ИСТОЧНИК KP.RU