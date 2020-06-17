2020-06-17T12:50:35+03:00
Общество

На Ставрополье "Свечи памяти" превратят в деньги для ветеранов

Акция считается всероссийской
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье открыли акцию "Свеча памяти". Мероприятие проводят каждый год 22 июня. Люди по всей стране зажигают свечи в знак памяти о погибших, передает управление по информполитике Правительства края.

Акция в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Зажечь "Свечу памяти" можно будет на специальном сайте. Кроме того, в социальных сетях появится тематический подарок.

- Это не просто жест памяти. Сколько свечей будет зажжено, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча - это 1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, - сказано в сообщении управления.

Планируется зажечь не менее 27 миллионов свечей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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