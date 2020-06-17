На Ставрополье "Свечи памяти" превратят в деньги для ветеранов
На Ставрополье открыли акцию "Свеча памяти". Мероприятие проводят каждый год 22 июня. Люди по всей стране зажигают свечи в знак памяти о погибших, передает управление по информполитике Правительства края.
Акция в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Зажечь "Свечу памяти" можно будет на специальном сайте. Кроме того, в социальных сетях появится тематический подарок.
- Это не просто жест памяти. Сколько свечей будет зажжено, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча - это 1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, - сказано в сообщении управления.
Планируется зажечь не менее 27 миллионов свечей.
ИСТОЧНИК KP.RU