2020-06-17T12:59:12+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель иномарки врезалась с бензовоз

Движение транспорта при выезде из Михайловска незначительно затруднительно
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 17 июня, около 10:00, на автодороге «Ростов-от М4 Дон», вблизи Михайловска Шпаковского района.

Там 28-летняя водитель легковушки «Киа» во время поворота на лево не уступила дорогу автомобилю «Гранта». Машины столкнулись.

После удара «Киа» врезалась в грузовую цистерну, перевозившую дизельное топливо. От удара легковушка перевернулась.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Разлива топлива нет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Движение транспорта при выезде из Михайловска незначительно затруднительно.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливается степень ответственности водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье 17 июня ожидается ливень, гроза, град
В Ставрополе назвали дату выдачи школьных аттестатов
На Ставрополье срок выплаты пособий по безработице продлят 5 тысячам граждан
На Ставрополье террорист получил 15 лет тюрьмы за нападение на десантников Псковской дивизии
В Ставрополе водитель иномарки врезалась с бензовоз
На Ставрополье "Свечи памяти" превратят в деньги для ветеранов
На Ставрополье появится пушкинское «Лукоморье»
В Пятигорске передумали открывать детские сады из-за эпидобстановки
Инспекторы со Ставрополья помогли женщине родить
В Пятигорске провели уникальную операцию и спасли 80-летнюю пациентку
В Ставрополе прошла первая репетиция парада Победы
В Ставрополе стартует сезон фонтанов
На Ставрополье пострадавшим от урагана районам окажут помощь
Марш врачей в Железноводске проверят на коронавирус
На Ставрополье головорезы убили супругов за сладости и вещи
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 72
В Пятигорске из центра уберут остановки междугородного транспорта
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека
В Карачаево-Черкесии бесследно пропали двое маленьких детей
После ливня с градом затопило улицы Владикавказа
В Ставрополе нанесут разметку для парада Победы