В Ставрополе водитель иномарки врезалась с бензовоз

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:59:12+03:00

Движение транспорта при выезде из Михайловска незначительно затруднительно

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Инцидент произошел 17 июня, около 10:00, на автодороге «Ростов-от М4 Дон», вблизи Михайловска Шпаковского района.

Там 28-летняя водитель легковушки «Киа» во время поворота на лево не уступила дорогу автомобилю «Гранта». Машины столкнулись.

После удара «Киа» врезалась в грузовую цистерну, перевозившую дизельное топливо. От удара легковушка перевернулась.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Разлива топлива нет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Движение транспорта при выезде из Михайловска незначительно затруднительно.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливается степень ответственности водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU