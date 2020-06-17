В Ставрополе водитель иномарки врезалась с бензовоз
Инцидент произошел 17 июня, около 10:00, на автодороге «Ростов-от М4 Дон», вблизи Михайловска Шпаковского района.
Там 28-летняя водитель легковушки «Киа» во время поворота на лево не уступила дорогу автомобилю «Гранта». Машины столкнулись.
После удара «Киа» врезалась в грузовую цистерну, перевозившую дизельное топливо. От удара легковушка перевернулась.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Разлива топлива нет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Движение транспорта при выезде из Михайловска незначительно затруднительно.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливается степень ответственности водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU