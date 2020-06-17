На Ставрополье террорист получил 15 лет тюрьмы за нападение на десантников Псковской дивизии

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:08:56+03:00

Инцидент произошел 29 февраля 2000 года под руководством Ш.Басаева и Э.Хаттаба

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Бандит участвовал в вооруженном нападении 29 февраля 2000 года под руководством Ш.Басаева и Э.Хаттаба на военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе Чечни. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, приговор подтверждает принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU