2020-06-17T13:13:13+03:00
Общество

На Ставрополье срок выплаты пособий по безработице продлят 5 тысячам граждан

С 1 июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости и избавили их от самостоятельного сбора документов
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье действует мера господдержки по продлению выплаты пособия по безработице еще на 3 месяца — до 1 октября.

Возможность получать пособие продлевается в том же размере, который был установлен на день истечения срока выплаты, но не выше максимального и не ниже минимального, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.

Получателями этой меры господдержки являются около 5 тысяч жителей региона.

Напомним, что с 1 июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости и избавили их от самостоятельного сбора документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье 17 июня ожидается ливень, гроза, град
В Ставрополе назвали дату выдачи школьных аттестатов
На Ставрополье срок выплаты пособий по безработице продлят 5 тысячам граждан
На Ставрополье террорист получил 15 лет тюрьмы за нападение на десантников Псковской дивизии
В Ставрополе водитель иномарки врезалась с бензовоз
На Ставрополье "Свечи памяти" превратят в деньги для ветеранов
На Ставрополье появится пушкинское «Лукоморье»
В Пятигорске передумали открывать детские сады из-за эпидобстановки
Инспекторы со Ставрополья помогли женщине родить
В Пятигорске провели уникальную операцию и спасли 80-летнюю пациентку
В Ставрополе прошла первая репетиция парада Победы
В Ставрополе стартует сезон фонтанов
На Ставрополье пострадавшим от урагана районам окажут помощь
Марш врачей в Железноводске проверят на коронавирус
На Ставрополье головорезы убили супругов за сладости и вещи
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 72
В Пятигорске из центра уберут остановки междугородного транспорта
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека
В Карачаево-Черкесии бесследно пропали двое маленьких детей
После ливня с градом затопило улицы Владикавказа
В Ставрополе нанесут разметку для парада Победы