На Ставрополье срок выплаты пособий по безработице продлят 5 тысячам граждан

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:13:13+03:00

С 1 июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости и избавили их от самостоятельного сбора документов

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На Ставрополье действует мера господдержки по продлению выплаты пособия по безработице еще на 3 месяца — до 1 октября.

Возможность получать пособие продлевается в том же размере, который был установлен на день истечения срока выплаты, но не выше максимального и не ниже минимального, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.

Получателями этой меры господдержки являются около 5 тысяч жителей региона.

Напомним, что с 1 июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости и избавили их от самостоятельного сбора документов.

ИСТОЧНИК KP.RU