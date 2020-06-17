На Ставрополье срок выплаты пособий по безработице продлят 5 тысячам граждан
На Ставрополье действует мера господдержки по продлению выплаты пособия по безработице еще на 3 месяца — до 1 октября.
Возможность получать пособие продлевается в том же размере, который был установлен на день истечения срока выплаты, но не выше максимального и не ниже минимального, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.
Получателями этой меры господдержки являются около 5 тысяч жителей региона.
Напомним, что с 1 июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости и избавили их от самостоятельного сбора документов.
ИСТОЧНИК KP.RU