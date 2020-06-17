2020-06-17T13:22:11+03:00
Общество

В Ставрополе назвали дату выдачи школьных аттестатов

Их выдают уже два дня
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополе начали выдавать школьные аттестаты. Документ зрелости предоставляют с 15 июня. В этом году школьники могут окончить обучение без ЕГЭ, передает пресс-служба администрации города.

В 2020 году девятые класса заканчивают больше 4,3 тысяч человек, а одиннадцатый - больше 2,2 тысяч. Около 400 старшеклассники со Ставрополье также получат медали федерального уровня. "Золото" - 260 учеников, "серебро" - 99 выпускников.

- В комитете образования администрации города Ставрополя отметили, что процесс выдачи аттестатов проходит при соблюдении всех профилактических мер и рекомендаций Роспотребнадзора, - сказано в сообщении.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства России в 2020 году закончить школу можно без ЕГЭ. Экзамены сдают только те, кто поступает в вузы. Остальным можно воздержаться от этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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