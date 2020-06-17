На Ставрополье 17 июня ожидается ливень, гроза, град

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:27:38+03:00

Сотрудники МЧС рекомендуют закреплять слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей региона просят быть осторожными при нахождении на улице

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По данным синоптиков, на территории Ставрополья сегодня, 17 июня, с 15:00 до 17:00 прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Жителей региона просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Сотрудники МЧС рекомендуют закреплять слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Владельцам частных домов - принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

ИСТОЧНИК KP.RU