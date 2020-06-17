В Ставрополе 22 июня откроются первые автокинотеатры

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:49:26+03:00

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Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры и привычные кинотеатры закрыты, кино можно посмотреть прямо на площади Ленина. При этом, с комфортом разместившись в своём автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Так, 22 июня, в 20:00 там будет транслироваться российская военная драма 1959 года «Судьба человека».

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь.

Чтобы посмотреть этот фильм, сидя в своей машине в центре города, нужно зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU