В Ставрополе 22 июня откроются первые автокинотеатры
Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры и привычные кинотеатры закрыты, кино можно посмотреть прямо на площади Ленина. При этом, с комфортом разместившись в своём автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.
Так, 22 июня, в 20:00 там будет транслироваться российская военная драма 1959 года «Судьба человека».
Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь.
Чтобы посмотреть этот фильм, сидя в своей машине в центре города, нужно зарегистрироваться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU