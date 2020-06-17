Губернатор Ставрополья поручил продолжить строительство приюта для бездомных животных
В Ставрополе сегодня, 17 июня губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции заседание правительства края. Глава региона напомнил о проблеме бродячих животных в крае.
Владимир Владимиров поручил продолжить работу по строительству современного приюта.
Напомним, приюты должны открыться в Изобильненском горокруге и в Предгорном районе.
Вдобавок к хорошим новостям: в Ставропольском крае отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих. Такое распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров.
Теперь всем гостям больше не нужно находиться две недели на обязательной самоизоляции. Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 16 июня.
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