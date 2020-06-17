Житель Ставрополья накачал ребенка наркотиками

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:38:45+03:00

Девочка пробыла какое-то время в коме

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В Минеральных Водах поймали Александра Помазанова. Мужчина склонял малолетних к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставрополью.

В марте 2019 года Помазанов дал 15-летней девочке сильнодействующие наркотические вещества. С признаками острого отравления ее отправили в городскую больницу. Там она впала в кому. Врачам удалось спасти ребенка.

В мае на мужчину завели уголовное дело. Ему вменяли сразу две статьи.

- В действиях Помазанова нашли состав преступлений, предусмотренных первой частью 228 статьи и пунктом "а" третьей части 230 статьи УК РФ, - сказано в сообщении.

16 июня Пятигорский городской суд признал вину мужчины. Ему дали 10,5 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU