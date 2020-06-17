Житель Ставрополья накачал ребенка наркотиками
В Минеральных Водах поймали Александра Помазанова. Мужчина склонял малолетних к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставрополью.
В марте 2019 года Помазанов дал 15-летней девочке сильнодействующие наркотические вещества. С признаками острого отравления ее отправили в городскую больницу. Там она впала в кому. Врачам удалось спасти ребенка.
В мае на мужчину завели уголовное дело. Ему вменяли сразу две статьи.
- В действиях Помазанова нашли состав преступлений, предусмотренных первой частью 228 статьи и пунктом "а" третьей части 230 статьи УК РФ, - сказано в сообщении.
16 июня Пятигорский городской суд признал вину мужчины. Ему дали 10,5 лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU