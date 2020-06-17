2020-06-17T17:53:33+03:00
Общество

На Ставрополье открыли четырехметровый памятник матросу

Он вырублен из дерева и весит больше тонны
Ася АСРЯН@asya1693
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Фигура защитника Отечества уже стала местной достопримечательностьюФигура защитника Отечества уже стала местной достопримечательностью
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В Ипатово изготовили и установили оригинальный четырехметровый памятник матросу. Он вырублен из дерева и весит больше тонны. Фигура защитника Отечества уже стала местной достопримечательностью.

Эту идею предложили сотрудники ипатовского лесхоза. Они решили, что в 75 годовщину Победы нужен памятник защитнику Отечества.

Кстати, территория вокруг памятника уже облагорожена. Рядом высажена аллея ёлей. Сейчас решается вопрос с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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