На Ставрополье открыли четырехметровый памятник матросу
Он вырублен из дерева и весит больше тонны
Фигура защитника Отечества уже стала местной достопримечательностью
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В Ипатово изготовили и установили оригинальный четырехметровый памятник матросу. Он вырублен из дерева и весит больше тонны. Фигура защитника Отечества уже стала местной достопримечательностью.
Эту идею предложили сотрудники ипатовского лесхоза. Они решили, что в 75 годовщину Победы нужен памятник защитнику Отечества.
Кстати, территория вокруг памятника уже облагорожена. Рядом высажена аллея ёлей. Сейчас решается вопрос с подсветкой.
ИСТОЧНИК KP.RU