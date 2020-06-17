2020-06-17T19:22:13+03:00
Общество

На Ставрополье сельские учителя могут получить компенсацию на оплату ЖКХ

Предлагается включать в состав и совершеннолетних детей, которые очно учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах
Ася АСРЯН@asya1693
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Обновлённый документ согласует региональный закон с федеральным законодательствомОбновлённый документ согласует региональный закон с федеральным законодательствомФото: Архив "КП"
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Директора и завучи школ в сельской местности на Ставрополье, возможно, получат право на компенсацию затрат на квартплату и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Такую норму в региональном законодательстве предлагают закрепить авторы нового законопроекта.

Губернатор Ставрополья внес свою поправку в законопроект. Он предложил рассчитывать размер компенсации с учетом совершеннолетних детей получателей, которые обучаются по очной форме в вузах и средне-специальных образовательных учреждениях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил продолжить строительство приюта для бездомных животных. Они должны открыться в Изобильненском горокруге и в Предгорном районе

ИСТОЧНИК KP.RU

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