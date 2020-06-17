На Ставрополье сельские учителя могут получить компенсацию на оплату ЖКХ
Директора и завучи школ в сельской местности на Ставрополье, возможно, получат право на компенсацию затрат на квартплату и услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Такую норму в региональном законодательстве предлагают закрепить авторы нового законопроекта.
Губернатор Ставрополья внес свою поправку в законопроект. Он предложил рассчитывать размер компенсации с учетом совершеннолетних детей получателей, которые обучаются по очной форме в вузах и средне-специальных образовательных учреждениях.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил продолжить строительство приюта для бездомных животных. Они должны открыться в Изобильненском горокруге и в Предгорном районе
ИСТОЧНИК KP.RU