На Ставрополье сельские учителя могут получить компенсацию на оплату ЖКХ

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:22:13+03:00

Предлагается включать в состав и совершеннолетних детей, которые очно учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах

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Директора и завучи школ в сельской местности на Ставрополье, возможно, получат право на компенсацию затрат на квартплату и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Такую норму в региональном законодательстве предлагают закрепить авторы нового законопроекта.

Губернатор Ставрополья внес свою поправку в законопроект. Он предложил рассчитывать размер компенсации с учетом совершеннолетних детей получателей, которые обучаются по очной форме в вузах и средне-специальных образовательных учреждениях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил продолжить строительство приюта для бездомных животных. Они должны открыться в Изобильненском горокруге и в Предгорном районе

ИСТОЧНИК KP.RU