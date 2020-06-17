В Дагестане глава СУ СКР госпитализирован после ДТП
Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии
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И.о. руководителя следственного управления СКР по Дагестану Алексей Потанин сегодня, 17 июня попал в ДТП на внедорожнике "Land Cruiser 200". Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил информированный источник.
Потанина и двоих его подчиненных доставили в больницу. На данный момент они находятся в тяжелом состояии.
Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU