В Дагестане глава СУ СКР госпитализирован после ДТП

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:46:36+03:00

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И.о. руководителя следственного управления СКР по Дагестану Алексей Потанин сегодня, 17 июня попал в ДТП на внедорожнике "Land Cruiser 200". Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил информированный источник.

Потанина и двоих его подчиненных доставили в больницу. На данный момент они находятся в тяжелом состояии.

Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU