На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек
На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирусом заболели 90 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров сегодня утром, 18 июня.
По его словам, на сегодня выписано уже 2221 человек, в том числе — 88 за вчерашний день.
Вместе с тем, опасность распространения инфекции сохраняется. Так, практически половину сегодняшнего прироста числа заболевших, в основном, дали Кисловодск (+28) и Предгорный район (+14).
Причины — нарушения правил профилактики, внутрисемейные распространения и случаи завоза инфекции из-за пределов края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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