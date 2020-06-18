На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:17:39+03:00

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На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирусом заболели 90 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров сегодня утром, 18 июня.

По его словам, на сегодня выписано уже 2221 человек, в том числе — 88 за вчерашний день.

Вместе с тем, опасность распространения инфекции сохраняется. Так, практически половину сегодняшнего прироста числа заболевших, в основном, дали Кисловодск (+28) и Предгорный район (+14).

Причины — нарушения правил профилактики, внутрисемейные распространения и случаи завоза инфекции из-за пределов края.

ИСТОЧНИК KP.RU