В Ставрополе ищут ушедшего из больницы мужчину

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:42:19+03:00

Больной самовольно покинул территорию медучреждения и больше на связь не выходил

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В Ставрополе разыскивают 34-летнего Геннадия Шаршака. Он покинул больницу и пропал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратилась жена Шаршака. Женщина рассказала, что муж лежал в больнице с травмой головы. 16 июня мужчина самовольно покинул территорию медучреждения и больше на связь не выходил.

Информацию о пропавшем: Рост - 1,7 метра, плотного телосложения. У него русые волосы и зеленые глаза.

Также сообщается, что у ставропольца рассечена правая бровь. Мужчине может требоваться медпомощь. Ориентировку с приметами пропавшего уже передали всем патрульным экипажам полиции и оперативным сотрудникам.

Всех, у кого есть информация об этом жителе края, просят сообщать по телефону: 02.

ИСТОЧНИК KP.RU