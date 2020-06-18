2020-06-18T09:50:30+03:00
Политика

Рамзан Кадыров сделал кадровую перестановку в своей администрации

Одно из министерств реорганизовали
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Рамзан Кадыров немного изменил свою администрацию. Джамбулат Умаров больше не будет министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Его ведомство возглавит помощник главы республики Ахмед Дудаев. Об этом сообщил Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

У ведомства Дудаева сократилось количество полномочий.

- По предложению премьер-министра ЧР Муслима Хучиева я принял решение о реорганизации Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Теперь ведомство будет заниматься только вопросами информации и печати. Возглавит новое министерство дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР Ахмед Дудаев, - написал Кадыров.

По мнению лидера республики, у Дудаева есть опыт, чтобы раскрыться на новой должности. Так, ему было поручено взять под контроль все государственные СМИ Чечни, "с чем он справился на отлично".

Умаров же стал первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. На посту он займется курированием внешней и внутренней политики региона.

- Я безмерно рад, что такая возможность есть и у меня. Новая должность – это всегда новые заботы, большая ответственность, но это и новые успехи, - прокомментировал перестановку Умаров в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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