Предприниматели получат парковки на юго-западе Ставрополя

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Владимиров провел прием граждан. Губернатор взял на контроль решение проблем, озвученных в ходе встречи. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

- Люди пришли с разными проблемами – и с личными, и с теми, что беспокоят дома, территории, в которых они проживают, их профессиональные сообщества, - написал Владимиров.

Так, к нему обратилась жительница Михайловска. Женщина попросила обустроить тротуар и дорогу по улице Грибоевдова. Путь ведет к детскому саду. Работы будут выполнены до 1 сентября, обещал Владимиров.

Тренер волейбольной команды из Кисловодска попросил губернатора поддержать спорт в крае. Кроме того, помощи просят команды, которые играют в Высшей лиге.

- Владимир Владимиров поручил проработать предложения по развитию волейбола. Как прозвучало, сегодня в крае этим видом спорта занимаются свыше 50 тысяч человек, объем средств, выделенных на его развитие в текущем году, составляет 12 миллионов рублей, - сказано в сообщении пресс-службы главы региона.

Были на приеме и представители Ставрополя. Так, человек из инициативной группы предпринимателей обратил внимание на проблему парковок на юго-западе города. Из-за дорожных работ десятки магазинов заблокированы для въезда. Работникам и клиентам приходится долго искать парковку и далеко оставлять свои машины.

- Есть сложности и с доставкой товаров. По итогам рассмотрения проблемы принято решение организовать парковку и подъезд к торговым точкам, - говорят в пресс-службе губернатора.

- Это важно завершить в ближайшее время, чтобы поддержать бизнес, которому после пандемии приходится особенно непросто, - цитируют Владимирова его представители.

Ситуации на личном контроле губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU