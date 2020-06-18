На Ставрополье погиб мужчина, пытаясь повесить антенну

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:46:24+03:00

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти 59-летнего жителя Ессентуков

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Инцидент произошел вечером 10 июня в Ессентуках. Там мужчина из окна своей квартиры пытался установить телевизионную антенну.

В итоге ставрополец упал с высоты 3 этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти 59-летнего мужчины. Правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают соседей, уже назначена судебно-медицинская экспертиза

ИСТОЧНИК KP.RU