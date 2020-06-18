На Ставрополье погиб мужчина, пытаясь повесить антенну
Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти 59-летнего жителя Ессентуков
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Изменить размер текста:
Инцидент произошел вечером 10 июня в Ессентуках. Там мужчина из окна своей квартиры пытался установить телевизионную антенну.
В итоге ставрополец упал с высоты 3 этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.
Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти 59-летнего мужчины. Правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают соседей, уже назначена судебно-медицинская экспертиза
ИСТОЧНИК KP.RU