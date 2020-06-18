На Ставрополье мужчина умер в пламени от сигареты
В Буденновском районе проверяют смерть 59-летнего мужчины. Его тело нашли в сгоревшем доме. Сейчас проходит судмедэкспертиза, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
Пожар произошел ночью 15 июня в селе Архангельском. В руинах дома нашли труп с "термическими ожогами и признаками удушья угарным газом". Сейчас следователи устанавливают причину пожара. По предварительной версии, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Признаков совершения преступления не найдено.
- В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы происшествия. [...] Тем не менее процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, - сказано в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU