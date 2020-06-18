На Ставрополье европейская лань родила теленка

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:58:41+03:00

Мама и ее детеныш чувствуют себя хорошо

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В невинномысском парке «Шерстяник» европейская лань родила теленка. Уже получилось узнать пол – это девочка. Об этом сегодня, 18 июня рассказал глава Невинномысска. По его словам, мама и ее детеныш чувствуют себя хорошо.

Особый уход после отёла за ними не требуется.

Жители промышленной столицы края и ее гости смогут поближе познакомиться с новым обитателем парка после того, когда режим самоизоляции закончится.

Фото: Инстаграм главы Невинномысска

Градоначальник напомнил, что это уже четвертое пополнение в парке в этом году. Так, в мае в семье маралов появилось три олененка.

ИСТОЧНИК KP.RU