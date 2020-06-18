2020-06-18T13:31:29+03:00
Наука

Ученые из Ставрополя нашли панцирь черепахи, жившей 8 млн лет назад

Находка удивила всех палеонтологов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: управление по информполитике ПСКФото: управление по информполитике ПСК
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Палеонтологов поразила последняя находка на Ставрополье. Ученые были на производственной практике и обнаружили брюшной щит древней черепахи. Об этом случае рассказывает управление по информационной политике Правительства края.

Поначалу в селе Бешпагир работали завкафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Северо-Кавказского федерального университета Абдул-Гапур Керимов и его коллега-доцент Евгений Соколенко. Также в исследованиях участвовал палеонтолог Михаил Шерстюков. Они и нашли щит древней черепахи в песчаном карьере.

Фото: управление по информполитике ПСК

Фото: управление по информполитике ПСК

Мужчины не планировали исследовать почву с точки зрения палеонтологии. За находкой вернулись уже со специалистами Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Они определили, что это "щитки пластрона (нижнего панциря)".

В ходе раскопок удалось извлечь цельный панцирь.

- Черепаха хорошо сохранилась, потому что попала в песок, который затем превратился в крупный песчаник. За восемь миллионов лет она окаменела. Это по-настоящему уникальная находка - очень редко удается обнаружить такие крупные образцы! - сказал Абдул-Гапур Керимов.

Фото: управление по информполитике ПСК

Фото: управление по информполитике ПСК

Древнее существо умерло, скорее всего, вверх ногами. После того, как песчаник отбили от панциря, оказалось, что сохранился даже узор.

Сейчас находку перевезли в Ставропольский государственный музей-заповедник. Информацию о случае передали в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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